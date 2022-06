Μαγνησία

Βόλος: άνδρας αυνανιζόταν μπροστά σε ανήλικους

Το "καρτέρι" της αστυνομίας, για να συλλάβουν τον 50χρονο ηδονοβλεψία.

"Χειροπέδες" πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ σε άνδρα που αυνανιζόταν σε κοινή θέα, σε κεντρικό σημείο του Βόλου, παρακολουθώντας ανήλικα ζευγάρια.

Πιο συγκεκριμένα, ο 50χρονος που συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, παρακολουθούσε ανήλικα ζευγάρια σε ρομαντικές στιγμές στο πάρκο Αναύρου.

Ο άνδρας, που στο πάρκο βρισκόταν με το σκυλάκι του, έγινε αντιληπτός από τη Δημοτική Αστυνομία που έκανε περιπολία εκείνη τη στιγμή στο σημείο.

Μόλις αντιλήφθηκε το ότι τον είδαν, έφυγε άρον άρον, αφήνοντας μάλιστα πίσω τον σκύλο του!

Τότε οι δημοτικοί αστυνομικοί ειδοποίησαν την Ελληνική Αστυνομία και άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ έφτασαν στο σημείο σε λίγα λεπτά στήνοντας κυριολεκτικά καρτέρι στον μεσήλικα, καθώς πίστευαν ότι θα επιστρέψει στον τόπο του “εγκλήματος” για να πάρει τον σκύλο του. Έτσι και έγινε λίγα λεπτά αργότερα και ο άνδρας συνελήφθη. Σύμφωνα με όσα είδαν οι αστυνομικοί, ο άνδρας είχε βγάλει έξω τα γεννητικά του όργανα και αυνανιζόταν σε δημόσια θέα, κοιτάζοντας ένα ζευγαράκι 15χρονων παιδιών σε γειτονικό παγκάκι.

Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας.

Πηγή: thenewspaper.gr

