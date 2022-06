Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: βρέθηκε νεκρός με ένα μαχαίρι καρφωμένο στην καρδιά

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών. "Κλειδί" θεωρείται η μαρτυρία της συντρόφου του άνδρα και η τελευταία συνομιλία τους.

Ανάστατη είναι η Ζάκυνθος από τον θάνατο ενός 40χρονου που βρέθηκε με ένα μαχαίρι καρφωμένο στην καρδιά του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, είχε προηγηθεί τσακωμός με την κοπέλα του, την οποία φέρεται να ενημέρωσε ότι σκοπεύει να αυτοκτονήσει. Αργότερα ο 40χρονος βρέθηκε νεκρός, με τους αστυνομικούς να ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

Ο 40χρονος βρέθηκε νεκρός, 100 μέτρα μακριά από το σπίτι του.

Οι πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου μιλούν για αυτοκτονία, καθώς είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με την σύντροφό του, την οποία -σύμφωνα με πληροφορίες- προειδοποίησε ότι θα αυτοκτονήσει.

Ενημερώθηκε η Αστυνομία. Αστυνομικοί τον αναζήτησαν και τον εντόπισαν, αλλά δυστυχώς, ήταν ήδη νεκρός.

Στο σημείο βρίσκονται άνδρες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου, ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη οι έρευνες για το περιστατικό και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

