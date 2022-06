Ηράκλειο

Κρήτη: Χαμός στον “αέρα” σε πτήση για Ηράκλειο

Με ένα απρόσμενο περιστατικό ήρθε αντιμέτωπό το πλήρωμα του αεροσκάφους.

Ένα απερίγραπτο περιστατικό είχε να διαχειριστεί το προσωπικό της πτήσης Μπέρμιγχαμ – Ηράκλειο.

Όσο βρισκόταν στον "αέρα" ένας μεθυσμένος επιβάτης άρχισε να βρίζει το πλήρωμα του αεροσκάφους και να γίνεται επιθετικός και με τους υπόλοιπους επιβάτες.

Κατά την διάρκεια της πτήσης ο πιλότος ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης στο Ηράκλειο και αστυνομικοί του ΑΤ αεροδρομίου τον συνέλαβαν αμέσως μόλις αποβιβάστηκε.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη παρέμβαση στις συγκοινωνίες μέσων σταθερής τροχιάς πλοίων και αεροσκαφών και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

