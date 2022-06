Πέλλα

Γιαννιτσά - “romance scam”: έκανε τη στρατιωτικό και απέσπασε μεγάλο χρηματικό ποσό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφεραν να ξεγελάσουν τον άνδρα και να του αποσπάσουν χρήματα.

Θύμα απάτης έπεσε ένας 63χρονος άνδρας στα Γιαννιτσά της Πέλλας.

Πιο συγκεκριμένα, μία άγνωστη γυναίκα, προσέγγισε τον 63χρονο μέσα από το διαδίκτυο προσποιούμενη ότι είναι στρατιωτικός των Η.Π.Α. που υπηρετεί στην Συρία.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ρομαντικής απάτης («romance scam») τον έπεισε να καταβάλλει τμηματικά σε εταιρεία μεταφοράς χρημάτων, συνολικά το χρηματικό ποσό των 2.461 ευρώ, το οποίο παρέλαβαν οι συνεργοί της.

Πρόκειται για έναν 43χρονο από το Καζακστάν, μία 55χρονη από τη Μολδαβία και μία 24χρονη από το Τατζικιστάν.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Πέλλας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τους.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: “Ήπια, τσακωθήκαμε και... την σκότωσα”

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαίρη Χρονοπούλου έκανε έκπληξη στον Γιώργο Παπαδάκη (βίντεο)

Δέσποινα Μοιραράκη: Πέθανε ο σύζυγός της