Ροδόπη

Κακοποίηση ζώου - Κομοτηνή: Νεαρός πετάει στον αέρα και κλωτσάει γατάκι (βίντεο)

Ακόμη έαν περιστατικό κακοποίησης αδέσποτου ζώου γίνεται viral στο διαδίκτυο

Η δημοσίευση ενός απαράδεκτου περιστατικού κακοποίησης αδέσποτου ζώου, γίνεται viral τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο

Νεαρός, υπό τις επιδοκιμασίες της παρέας του, πετά με τα χέρια του σε μεγάλο ύψος ένα γατάκι, και το κλωτσάει πριν αυτό πέσει στο έδαφος και σπεύσει να απομακρυνθεί έντρομο.

Ως τόπος καταγραφής του σκηνικού παρουσιάζεται η Κομοτηνή, και οι Φίλοι Αδέσποτων Κομοτηνής απευθύνουν παράκληση: “Όποιος γνωρίζει τα στοιχεία του συγκεκριμένου ατόμου να μας ειδοποιήσει προκειμένου να ειδοποιήσουμε την αστυνομία και να επιληφθεί η δικαιοσύνη”.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4.039/2012, η κακοποίηση των ζώων είναι ποινικό αδίκημα και πλέον θεωρείται αυτεπάγγελτα διωκόμενο έγκλημα, δηλαδή η Εισαγγελία ασκεί απ’ ευθείας τη δίωξη με βάση τη νομοθεσία χωρίς να προαπαιτείται έγκληση ή μήνυση από τρίτο άτομο.

πηγή /Σελίδα FB: Φίλοι Αδέσποτων Κομοτηνής

