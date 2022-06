Χανιά

Στην Σούδα η πολυτελής θαλαμηγός με το “σκοτεινό” παρελθόν (εικόνες)

Η πολυτελής θαλαμηγός ανήκει σε Μεξικανό κροίσο

Στα Χανιά βρίσκεται η υπερπολυτελής θαλαμηγός «Mayan Queen IV» της οικογένειας Μπελέρες, τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του Μεξικανού μεγιστάνα Αλμπέρτο Μπελέρες.Στο περιβόητο σκάφος όσο βρισκόταν στην Κεφαλονιά, είχε βρεθεί κρεμασμένη τον Σεπτέμβριο του 2018, η 20χρονη influencer Sinead McNamara.

Στο μεταξύ, ο Mπελέρες πέθανε σε ηλικία 90 ετών τον περασμένο Φεβρουάριο.

Από το 2021, είχε εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 10,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σύμφωνα με το Forbes. Ήταν πρόεδρος του Grupo BAL και του ITAM και δραστηριοποιούνταν στον χώρο των εξορύξεων.

Άφησε πίσω του γυναίκα και επτά παιδιά, ενώ διάδοχός του στις επιχειρήσεις είναι πλέον ο 62χρονος γιος του, Αλεχάντρο με εκτιμώμενη περιουσία 8,6 δισ. δολαρίων.

Το εντυπωσιακό σκάφος, έφτασε στην Σούδα στις 9 το πρωί της Παρασκευής, προερχόμενο από την Ρόδο.

Έχει μήκος 92 μέτρων και ανήκει στην οικογένεια από το 2008.

πηγή: zarpanews.gr

