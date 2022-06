Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε οδηγό που κατέβασε 11χρονο χωρίς μάσκα από λεωφορείο

Η περιπέτεια του 11χρονου, η μήνυση από τον πατέρα και η σύλληψη του οδηγού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Οδηγός κατέβασε από λεωφορείο 11χρονο επιβάτη επειδή δε φορούσε μάσκα και κατέληξε στο κρατητήριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 11χρονος επιβιβάστηκε στο αστικό λεωφορείο της γραμμής 84 λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του, στον Δρυμό, προκειμένου να πάει σε κατάστημα συγγενικού του προσώπου, στο Μελισσοχώρι. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο εξυπηρετούν λεωφορεία της “ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.” για λογαριασμό του ΟΣΕΘ.

Λίγα χιλιόμετρα μακριά, στο κέντρο του Μελισσοχωρίου, ο οδηγός σταμάτησε το όχημα και ζήτησε από το ανήλικο αγόρι να φορέσει προστατευτική μάσκα κατά του κορονοϊού. Ο 11χρονος απάντησε πως δεν είχε μαζί του μάσκα. Τότε ο οδηγός του ζήτησε να κατέβει από το λεωφορείο.

Το 11χρονο παιδί υπάκουσε χωρίς να αντιδράσει. Δεν είχε μονάδες στο κινητό του τηλέφωνο, ώστε να καλέσει τους γονείς του να τον παραλάβουν. Παρέμεινε στο σημείο περιμένοντας μήπως τον αναζητήσουν οι οικείοι του.

Λίγο αργότερα, το συγγενικό πρόσωπο του αγοριού, που τον περίμενε στο κατάστημά του, κάλεσε τη μητέρα του για να ενημερώσει ότι ο 11χρονος δεν έχει φτάσει ακόμη. Η μητέρα κάλεσε τον γιο της και ενημερώθηκε για όσα συνέβησαν. Στη συνέχεια ειδοποίησε το συγγενικό τους πρόσωπο για να τον παραλάβει.

Στο μεταξύ, ο ανήλικος ξεκίνησε με τα πόδια για το σπίτι του, χωρίς να ενημερώσει κάποιον. Για τα επόμενα 45 λεπτά κανείς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Τελικά, τον εντόπισε η μητέρα του σε ερημική περιοχή, κοντά στον Δρυμό. Είχε περπατήσει 3 χιλιόμετρα σε συνθήκες καύσωνα.

Όταν ενημερώθηκε ο πατέρας του παιδιού για το περιστατικό, υπέβαλε μήνυση στο τμήμα Ασφάλειας Ωραιοκάστρου κατά του οδηγού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον οδηγό. Με εντολή εισαγγελέα τηρήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου και ο οδηγός κρατείται. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: thestival.gr

