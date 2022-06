Ηράκλειο

Κρήτη: Χτύπησε άνδρα με κατσαβίδι και παρέσυρε με το αμάξι την γυναίκα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ασύλληπτο το περιστατικό που βίωσε το ζευγάρι, αφού ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι του και εκείνοι αντέδρασαν, καταδιώκοντας τον.

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου η υπόθεση πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος δύο αλλοδαπών. Συγκεκριμένα ένας άνδρας και μια γυναίκα, τις μεταμεσονύχτιες ώρες της 24ης Μαΐου 2022, είχαν δεχθεί επίθεση από άγνωστο άνδρα που είχε μπει στο σπίτι του αλλοδαπού, σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Ο δράστης επιτέθηκε στον αλλοδαπό με κατσαβίδι προκαλώντας του σωματικές βλάβες και στη συνέχεια είχε παρασύρει με το όχημα στο οποίο επέβαινε τη γυναίκα, η οποία τον είχε καταδιώξει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία από την έρευνα και την προανάκριση, προέκυψε ότι δράστης των πράξεων είναι, επίσης, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών και διατάραξης οικιακής ειρήνης.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητό του και συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Ειδήσεις σήμερα:

“Πρωινοί Τύποι”: Η Πισπιρίγκου είναι η μόνη ύποπτη για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας

Άγιοι Ισίδωροι - Μητροπολίτης Αργολίδας: η κατάσταση θυμίζει σέχτα

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: η 4η δόση εμβολίου μας “καλύπτει” έως τον Οκτώβριο