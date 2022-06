Άγιο Όρος

Άγιον Όρος - τροχαίο: νεαρός προσκυνητής έχασε τη ζωή του

Το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στη θάλασσα.

Ένας 28χρονος αλλοδαπός προσκυνητής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 11 το πρωί στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Δάφνης - Καρυών Αγίου Όρους.

Σύμφωνα με τις Αστυνομικές Αρχές, το Ι.Χ.Φ. όχημα που οδηγούσε 28χρονος εξετράπη της πορείας του, έπεσε σε γκρεμό και κατέληξε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Όρους.

