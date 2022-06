Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Με ναρκωτικά πήγε επίσκεψη σε κρατούμενο

32χρονη πήγε επίσκεψη στο Μεταγωγών και συνελήφθη. Πού είχε κρύψει τα ναρκωτικά.

Συνολικά δώδεκα άτομα συνελήφθησαν κατά το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Μεταξύ των συλλήψεων, αυτή μιας 32χρονης η οποία σε είδη ένδυσης που προορίζονταν για οικείο της πρόσωπο, προσωρινά κρατούμενο, διαπιστώθηκε ότι είχε κρύψει επιμελώς, στη θέση του κορδονιού σε παντελόνι, ένα μικροδέμα κάνναβης. Η 32χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών και Δικαστηρίων.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συνεχών και εντατικών ελέγχων που διενεργούν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με σκοπό τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε περιπτώσεις εμπορίας, διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

