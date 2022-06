Λάρισα

Συνελήφθη γιατί έδειχνε γυμνές φωτογραφίες 19χρονης σε φίλους του

Στα δικαστήρια κατέληξε το πρώην ζευγάρι, αφού προηγήθηκε μεγάλος καυγάς στην διάρκεια του Φεστιβάλ του Πηνειού.

Στο Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο θα κληθεί να δώσει εξηγήσει την Δευτέρα ένας 38χρονος Τρικαλινός, που συνελήφθη κατηγορούμενος για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ο 38χρονος κατηγορείται πως επέδειξε σε τρίτους γυμνές φωτογραφίες της 19χρονης πρώην φίλης του.

Η κοπέλα, όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε, κακώς εμπιστεύτηκε τον 38χρονο γυμνές φωτογραφίες της από την περίοδο της σχέσης τους, καθώς εν αγνοία της, επέδειξε φωτογραφίες της σε τρίτους, με το πρώην ζευγάρι να καταλήγει στα δικαστήρια.

Της σύλληψης του 38χρονου προηγήθηκε ένας καβγάς στο περιθώριο του Φεστιβάλ του Πηνειού. Εκεί όπου φαίνεται ότι ο Τρικαλινός δείχνοντας σε φίλους του τις φωτογραφίες της πρώην του, έγινε αντιληπτός από γνωστούς της 19χρονης, με αποτέλεσμα να δεχτεί, μεταξύ άλλων, επίθεση από τον πατέρα φίλης της, να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες και να ακολουθήσουν συλλήψεις.

Οι συλληφθέντες για την επίθεση στον 38χρονο αφέθηκαν ελεύθεροι σε αντίθεση με τον 38χρονο που οδηγήθηκε στο Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, για να αφεθεί ελεύθερος λαμβάνοντας προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Η περίπτωση της 19χρονης Λαρισαίας αποτελεί ακόμη μία από τις αναρίθμητες υποθέσεις όπου πρώην ζευγάρια καταλήγουν στην αστυνομία και στα δικαστήρια, με αφορμή οπτικοακουστικό υλικό που για λόγους που οι ίδιοι γνωρίζουν, έχει ληφθεί την περίοδο της σχέσης και διατηρείται, συνήθως, στα κινητά τους τηλέφωνα. Μόνο που, όπως απείρως έχει αποδειχθεί, με τη λήξη της σχέσης το υλικό αξιοποιείται για άλλους λόγους που ελέγχονται ποινικά.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο 38χρovos που κατά τα καταγγελλόμενα, φέρεται να απέκρυψε την αληθινή του ηλικία δηλώνοντας νεότερος, διέθετε στο κινητό του τηλέφωνο γυμνές φωτογραφίες που του απέστειλε η 19χρονη, με τη συναίνεσή της την περίοδο που είχαν σχέση. Το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης ωστόσο και στο περιθώριο του Φεστιβάλ Πηνειού ο 38χρονος, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία, επέδειξε σε τρίτους γυμνές φωτογραφίες της 19χρονης χωρίς φυσικά τη συναίνεσή της.

Για κακή του τύχη ωστόσο η απόφασή του να επιδείξει τις φωτογραφίες έγινε αντιληπτή από φίλους της 19χρονης, με τον 42χρονο πατέρα άλλου κοριτσιού να επιτίθεται στον 38χρονο και να του προκαλεί σωματικές βλάβες. Φραστικά του επιτέθηκαν και άλλες τρεις γυναίκες, με τον 38χρονο περασμένα μεσάνυχτα να καταφεύγει στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας υποβάλλοντας μήνυση, με αποτέλεσμα να συλληφθούν ο 42χρονος πατέρας και δύο γυναίκες 47 και 39 ετών, που επιτέθηκαν φραστικά στον 38χρονο.

Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή, σε αντίθεση με τον 38χρονο που κρατήθηκε και προχθές το μεσημέρι, κατηγορούμενος για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, οδηγήθηκε ενώπιον του Τριμελούς Αυτοφώρου, από το οποίο οποίο ζήτησε αναβολή μέχρι την Δευτέρα, προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, ενώ αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: εφημερίδα «Ελευθερία» - Onlarissa.gr

