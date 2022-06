Χαλκιδική

Φωτιά στο Άγιο Όρος: Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ύφεση η φωτιά στο Άγιο Όρος. Πάνω από 100 πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο.

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά στο Άγιο Όρος η οποία εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, σε δύσβατη δασική περιοχή στον Άγιο Ανδρέα, κοντά στο Ακρωτήριο Αράπης.

Εκατόν δώδεκα πυροσβέστες με τριάντα πέντε οχήματα και πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων παραμένουν στην περιοχή στην οποία δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα, ενώ από το πρωί σήμερα είχαν διατεθεί δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη γιατί έδειχνε γυμνές φωτογραφίες 19χρονης σε φίλους του

“Happy face”: Ο πιο άσχημος σκύλος του κόσμου για το 2022 (εικόνες)

Πισπιρίγκου: το πόρισμα για Μαλένα - Ίριδα, η αδελφή και η αποζημίωση στον Δασκαλάκη