Δωδεκανήσα

Μύκονος: νέοι έλεγχοι για “φουσκωτούς” σε μαγαζιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για δεύτερο 24ωρο συνεχίστηκε η εξόρμηση σε γνωστά στέκια του νησιού των ανέμων, από στελέχη του Τμήματος Εκβιαστών της ΓΑΔΑ και αστυνομικούς της Μυκόνου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα οι έλεγχοι το Τμήμα Εκβιαστών για "μπράβους" και "φουσκωτούς" σε μαγαζιά του νησιού.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μύκονο, στο πλαίσιο κοινής επιχειρησιακής δράσης του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με αστυνομικούς Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.

Ειδικότερα, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες χθες (25 Ιουνίου 2022) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, και στο πλαίσιο ελέγχθηκαν 15 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 11 άτομα, ένα εκ των οποίων προσήχθη.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, των επαγγελματιών και των τουριστών του νησιού».

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά - Οκτάι: Απειλές για νέα μικρασιατική καταστροφή

Φωτιά στην Ύδρα - Ρίψεις νερού από αέρος (εικόνες)

Πρόληψη πυρκαγιών: Μαθητές έφτιαξαν και εκτόξευσαν εκπαιδευτικό δορυφόρο (εικόνες)