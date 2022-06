Ιωάννινα

Γιάννενα - Λίμνη Αώου: Θρίλερ με την εξαφάνιση ανήλικου που έκανε βουτιά

Ο έφηβος εξαφανίστηκε μπροστά στα μάτια των φίλων του που κάλεσαν αμέσως για βοήθεια.

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών έχει σημάνει αφού ένας έφηβος, αγνοείται από αργά το μεσημέρι της Κυριακής, στη λίμνη Πηγών Αώου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ένα παιδί ηλικίας 16 έως 17 ετών το οποίο με την παρέα του βρέθηκε στη λίμνη για να κολυμπήσουν.

Ξαφνικά, βούτηξε να κολυμπήσει και χάθηκε από τα μάτια των φίλων του οι οποίοι κάλεσαν αμέσως τις αρχές.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση από την ΕΜΑΚ ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή από δύτες.

