Θεσσαλονίκη

Επανωμή: έκανε ψαροντούφεκο και έχασε τη ζωή του

Πώς συνέβη το μοιραίο περιστατικό. Ακόμη ένας άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από πνιγμό στην παραλία Φανάρι της Επανωμής το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, ενώ ακόμη ένας άνδρας μεταφέρεται εσπευσμένα στο πλησιέστερο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι δύο άνδρες από τη Ρωσία, πήγαν για ψαροντούφεκο όμως παρασύρθηκαν από τα δυνατά ρεύματα με το τραγικό αυτό αποτέλεσμα.

Στο συγκεκριμένο σημείο δεν φτάνουν ασθενοφόρα, ανέλαβαν δράση αυτοκίνητα ιδιωτών με 4Χ4.

Στη συνέχεια αφού περισυνελλέξαν τους δυο άνδρες, πήγαν μέχρι τον ποταμό με αγροτικά και από εκεί τους πήρε το ΕΚΑΒ.

Πηγή: thesstoday.gr

Ειδήσεις σήμερα:

