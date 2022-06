Θεσσαλονίκη

Διέρρηξαν διαμέρισμα και πέταξαν το χρηματοκιβώτιο από τον 6ο όροφο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αφού το χρηματοκιβώτιο προκάλεσε φθορές στον 5ο όροφο που προσέκρουσε, έπεσε στο δρόμο και οι διαρρήκτες ατάραχοι το φόρτωσαν σε αυτοκίνητο κι έφυγαν.

Κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Περίπου στις 03.30 άγνωστοι δράστες «μπούκαραν» στο διαμέρισμα επιχειρηματία στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής.

Χωρίς να υπολογίζουν τίποτα, αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο και το πέταξαν από τον 6ο όροφο στο έδαφος.

Μάλιστα προκλήθηκαν φθορές στον 5ο όροφο από την πτώση. Οι δράστες έβαλαν το χρηματοκιβώτιο στη όχημα τους και διέφυγαν.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Pride – Τουρκία: Προληπτικές συλλήψεις πριν την Πορεία Υπερηφάνειας (εικόνες)

Πρίγκιπας Κάρολος: Σάλος με τις δωρεές που δέχτηκε από Καταριανό πολιτικό

Ανήλικες έκλεψαν 12 δαχτυλίδια από κοσμηματοπωλείο