Ηλεία: Έκλεψαν τα τάματα και 5 τενεκέδες λάδι από ναό

Κοσμήματα, ρολόγια, χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα αξίας στη λεία των ιερόσυλων.

Κοσμήματα, ρολόγια, χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα αξίας, τα οποία είχαν προσφέρει οι πιστοί ως τάματα, αφαίρεσαν άγνωστοι από εκκλησία στην τοπική κοινότητα του Λαντζοΐου, στην Ηλεία.

Το νέο περιστατικό κλοπής που έχει αναστατώσει το χωριό αλλά και την εκκλησιαστική κοινότητα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Οι δράστες φέρεται να εισήλθαν στην εκκλησία από την πλαϊνή πόρτα, καθώς οι άλλες δύο είσοδοι δεν έφεραν σημάδια παραβίασης. Αφού μπήκαν πρώτα στο Ιερό του Ναού, πιθανώς για να ελέγξουν αν υπάρχει χρηματοκιβώτιο, συνέχισαν στον υπόλοιπο χώρο της εκκλησίας ψάχνοντας αντικείμενα αξίας.

Τελικά, οι ιερόσυλοι κατάφεραν να κλέψουν τα τάματα των πιστών, αφού έσπασαν το τζάμι του εικονοστασίου μέσα στο οποίο φυλάσσονταν, ενώ κατά την διαφυγή τους από την εκκλησία του Λαντζοΐου αφαίρεσαν και πέντε τενεκέδες λάδι.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από την νεωκόρισσα του ναού το πρωί της ίδιας ημέρα, η οποία με την σειρά της ειδοποίησε τον εφημέριο.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου που διεξάγουν τις έρευνες για την υπόθεση κλοπής και κλιμάκιο της Σήμανσης προκειμένου να συλλέξει αποτυπώματα από το εσωτερικό και το εξωτερικό της εκκλησίας, ενώ εξετάζεται και υλικό από κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων της περιοχής προκειμένου να εντοπιστούν οι κινήσεις των δραστών.

