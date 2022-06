Κυκλάδες

Μύκονος: Εξιχνιάστηκε η επίθεση στον ξενοδόχο

Ταυτοποιήθηκαν δυο δράστες, συνελήφθη ο ένας. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Εξιχνιάστηκε από την υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η υπόθεση απρόκλητης επίθεσης σε βάρος ξενοδόχου, που έγινε στις 10 Ιουνίου 2022 στη Μύκονο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από μεθοδική διερεύνηση και ανάλυση της υπόθεσης διαπιστώθηκε η εμπλοκή 3 ατόμων και συγκεκριμένα, ενός 32χρονου ημεδαπού ως φυσικού αυτουργού της επίθεσης και 2 ακόμη ατόμων ως συνεργών του.

Αναλυτικότερα, από τη συνδυαστική αξιολόγηση των στοιχείων της υπόθεσης και την ανάλυση του προανακριτικού υλικού που συλλέχθηκε προέκυψε ότι, την ημέρα της επίθεσης, ο 32χρονος ακολούθησε τον ξενοδόχο οδηγώντας κλεμμένο όχημα και τον τράκαρε επίτηδες.

Στη συνέχεια, ο 32χρονος επιτέθηκε απρόκλητα στον ξενοδόχο προσπαθώντας να του προκαλέσει βαριές σωματικές βλάβες, με χρήση βαρέως αντικείμενου. Όπως προέκυψε από την έρευνα, μετά την επίθεση ο 32χρονος διέφυγε, αφού εγκατέλειψε το κλεμμένο όχημα, επιβιβαζόμενος σε άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος αλλοδαπός.

Στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων και επιχειρήσεων που διενεργούνται το τελευταίο διάστημα στη Μύκονο, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. Δυτικής Αττικής, εντοπίστηκε χθες (26/6) τα ξημερώματα ο ένας από τους συνεργούς (31χρονος αλλοδαπός), ο οποίος αρνήθηκε τον έλεγχο και συνελήφθη για απείθεια.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο με το οποίο ο 31χρονος μετέφερε τον 32χρονο, καθώς και κινητό τηλέφωνο.

Για την εξέλιξη της υπόθεσης ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώπιων του οποίου οδηγείται ο συλληφθείς με τις δικογραφίες που σχηματιστήκαν σε βάρος του.

