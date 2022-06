Ηλεία

Κουρούτα: βγήκε να διασκεδάσει και κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από καυγά

Πώς κατέληξε στο νοσοκομείο ο νεαρός άνδρας που ενεπλάκη σε καυγά.

Ο λόγος για ένα 30χρονο άνδρα, ο οποίος ενεπλάκη σε καβγά, ο οποίος ξεκίνησε μέσα σε γνωστό μαγαζί της Κουρούτας και συνεχίστηκε έξω από αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος δέχθηκε βαριά χτυπήματα στο πρόσωπο, και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πήρε εξιτήριο την ίδια μέρα.

Παράλληλα, το ίδιο απόγευμα το ΕΚΑΒ, δέχθηκε αρκετές κλήσεις για περιστατικά μέθης, εκ των οποίων μια κλήση αφορούσε ένα κορίτσι μόλις 16 ετών.

