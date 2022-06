Εύβοια

Εύβοια - Νέα Στύρα: δεν πλήρωσαν λογαριασμό και τους ξυλοκόπησαν

Βγήκαν μέχρι και... όπλα όταν οι ιδιοκτήτες του καταστήματος εντόπισαν τους πελάτες που έφυγαν χωρίς να πληρώσουν.

Ένα άγριο επεισόδιο ξυλοδαρμού σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στα Νέα Στύρα της Εύβοιας.

Πιο συγκεκριμένα, μία παρέα με έναν... αρκετά μεγάλο λογαρισμό, αποφάσισε να αποχωρήσει χωρίς να πληρώσει και επέλεξαν άλλο μαγαζί για να συνεχίσουν τη διασκέδασή τους.

Λίγο μετά τις 07.00 το πρωί της Κυριακής οι άνδρες αποχωρώντας και από το δεύτερο κατάστημα κατέληξαν σε φούρνο της περιοχής για να φανε μετά το ξενύχτι, όταν ακριβώς απέξω τους εντόπισε ο υπεύθυνος του πρώτου καταστήματος συνοδευόμενος από προσωπικό του καταστήματος.

Οι άνδρες πιάστηκαν στα χέρια, ενώ μάλιστα ο ένας έβγαλε όπλο και με την κάνη του άρχισε να χτυπά τον έναν άνδρα τις παρέας στο κεφάλι και το σώμα τραυματίζοντας τον.

Δεν έγινε γνωστό αν η Αστυνομία επενέβη στο περιστατικό ενώ ο άνδρας οδηγήθηκε τραυματισμένος στο τοπικό κέντρο υγείας για τις πρώτες βοήθειες.

Πηγή: evoianews

