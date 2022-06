Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεκρός εντοπίστηκε Γερμανός τουρίστας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκε η σορός του άτυχου άνδρα.

Η σορός 64χρονου Γερμανού τουρίστα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Ουρανούπολης στη Χαλκιδική.

Άνδρες του Λιμενικού περισυνέλεξαν τη σορό του 64χρονου, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τον άτυχο άνδρα, ο οποίος έφερε τραύματα από χτυπήματα, αναγνώρισε η σύζυγός του που βρισκόταν μαζί του στην Ελλάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαντζούρανης: ο Αγαπητός δεν υπέγραψε για την Μαλένα - Τον επιβεβαίωσε το νέο πόρισμα

Παπαδόπουλος για Πισπιρίγκου: το αίτημα αποφυλάκισης και η κατάθεση - “κλειδί” για την Ίριδα

Θεσσαλονίκη: μάνα και γιός, δεμένοι με χειροπέδες, πνίγηκαν στο λιμάνι (εικόνες)