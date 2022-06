Χανιά

Χανιά: πνιγόταν με πεπόνι και τον έσωσε θαμώνας του μαγαζιού (βίντεο)

Ο νεαρός που έσπευσε να βοηθήσει γνωρίζοντας πρώτες βοήθειες και έσωσε τη ζωή του άνδρα που πνιγόταν.

Άγιο είχε ένας πελάτης σε ταβέρνα στην Κρήτη, καθώς ενώ πνιγόταν με ένα κομμάτι πεπόνι, βρέθηκε ένας άλλος θαμώνας του μαγαζιού να τον σώσει.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Ιουνίου, στην περιοχή της Πλάκας Αποκορώνου, όταν ο Κώστας Βασιλαράς έσωσε ένα τουρίστα ο οποίος βρισκόταν σε ταβέρνα της περιοχής όταν κόντεψε να χάσει τη ζωή του, από ένα κομμάτι πεπονιού.

Όπως είπε ο νεαρός Κώστας, εκείνη την ημέρα έτυχε να βρίσκεται στο μαγαζί της συντρόφου του, προκειμένου να απολαύσει έναν καφέ, χωρίς να φανταστεί κανείς το τι θα ακολουθούσε. Λίγο αργότερα, αντιλήφθηκε έναν άνδρα, ο οποίος πνιγόταν με το φαγητό του.

«Ξέρω από πρώτες βοήθειες και αμέσως έσπευσα να βοηθήσω. Αρχικά, τον είχε πιάσει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας ο οποίος είναι και ο πατέρας της κοπέλας μου. Όμως δεν μπορούσε να τον βοηθήσει σωστά. Άμεσα, έπιασα τον άνθρωπο, του έκανα τη λαβή Heimlich και τον έσωσα» ανέφερε ο νεαρός,

Μάλιστα, λίγες ημέρες συνέδραμε στο να σωθούν ακόμη δύο ζωές στην περιοχή της Αλμυρίδας, όταν τα ρευματα παρέσυραν ένα ζευγάρι και βούτηξε να τους σώσει.

Πηγή: Creta24

