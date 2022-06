Εύβοια

Φωτιά στο Αλιβέρι (εικόνες)

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Λίγο μετά τις 13.30 πυρκαγιά σημειώθηκε σε δασική έκταση λίγο έξω από το Αλιβέρι, σε δασική έκταση και βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με την ένταση του ανέμου να δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Επιχειρούν και εναέρια μέσα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Αλιβέρι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2022

Πηγή εικόνων: evima.gr

