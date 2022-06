Ξάνθη

Ξάνθη: Οδηγός ΚΤΕΛ ζήτησε σε κοπέλα να κατέβει από το λεωφορείο επειδή φορούσε τοπάκι (βίντεο)

Συνέβη μόλις λίγες ημέρες μετά την επιλογή ενός άλλου οδηγού λεωφορείου να κατεβάσει στη μέση του πουθενά ένα 11χρονο παιδί επειδή δεν φορούσε μάσκα

Τον γύρο του Twitter κάνει ένα νέο περιστατικό αυθαιρεσίας ενός οδηγού λεωφορείου του ΚΤΕΛ, αυτή τη φορά στην Ξάνθη. Μόλις λίγες ημέρες μετά την επιλογή ενός άλλου οδηγού λεωφορείου να κατεβάσει στη μέση του πουθενά ένα 11χρονο παιδί επειδή δεν φορούσε μάσκα, ο συγκεκριμένος οδηγός ζήτησε από μία κοπέλα να κατέβει από το λεωφορείο επειδή φορούσε τοπάκι.

Όπως είναι φυσικό, το νεαρό ζευγάρι αντέδρασε έντονα αλλά και ευγενικά στις αιτιάσεις του οδηγού και μάλιστα το αγόρι επέμεινε ότι αυτό που κάνει είναι σεξιστικό και αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του. Όσο τα δύο παιδιά ρωτούσαν ποιο είναι το πρόβλημα, ο οδηγός τους απαντούσε ότι «έκανε απλά μια σύσταση» αλλά ξαναζητούσε στην κοπέλα να κατέβει από το λεωφορείο χωρίς επαρκείς εξηγήσεις.

ΚΤΕΛ Ξάνθης, ζητάει ο οδηγός να κατέβουν επειδή η κοπέλα φοράει τοπακι το οποίο δεν συμπίπτει με τά γούστα του οδηγού. Δεν είδαμε να κατεβάζει κυρίους με σορτσάκι βέβαια. Ψύχραιμα, το νεαρό ζευγάρι χειρίζεται την κατάσταση παρόλα τα σεξιστικά σχόλια. Κουμάντο στα σώματα σας. pic.twitter.com/Obv4eKY0Fd — Lina Greek (@Linagreek) June 27, 2022

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι εκτός από μια κοπέλα, κανένας άλλος από τους επιβάτες δεν πήρε το μέρος της κοπέλας ή του συνοδού της.

«Η κοπέλα και ο σύντροφος της αντέδρασαν άμεσα και με λογικά επιχειρήματα προσπάθησαν να αντικρούσουν την ακραία άποψη του οδηγού, ο οποίος και επέμενε να κατέβει το ζευγάρι από το λεωφορείο, ακινητοποιώντας το όχημα και αφήνοντας τους επιβάτες του δρομολογίου να περιμένουν και να παρακολουθούν αποσβολωμένοι το σκηνικό» γράφει ο χρήστης που ανέβασε το βίντεο στο Twitter, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλες αντιδράσεις για τον οδηγό του ΚΤΕΛ Ξάνθης.

