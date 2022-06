Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία - Πήλιο: “Βιώνω την κακοποίηση” έγραφε η παπαδιά στο Facebook

«Με ζηλεύει» απαντάει ο ιερέας

Βιώνω την κακοποίηση έγραφε σε διαδικτυακή ομάδα στο facebook η σύζυγος του παπά από το Νότιο Πήλιο, που κατηγορήθηκε για κακοποίηση, ενώ από το περιβάλλον του ιερέα διέρρευσε πως η σύζυγος τον ζήλευε. Η ίδια όμως έγραφε στη διαδικτυακή ομάδα, πως ο σύζυγός της την κακοποιεί λόγω εξωσυζυγικής σχέσης. Χθες η σύζυγος ηταν τρομοκρατημένη στο δικαστήριο και δέχτηκε να υπάρξει ποινική διαμεσολάβηση.

Χθες ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου εμφανίστηκε ο κατηγορούμενος ιερέας από το Νότιο Πήλιο, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή πέρασε την νύχτα του στο κρατητήριο μετά από καταγγελία της συζύγου του ότι την χτύπησε και ότι “έσπασε” το σπίτι.

Ωστόσο από κοινού δέχθηκαν ότι συναινούν να πάνε σε ποινική διαμεσολάβηση ώστε να επιλύσουν τις ενδοοικογενειακές διαφορές τους και παράλληλα αίρονται και οι απαγορεύσεις που είχαν επιβληθεί στον ιερέα δηλαδή να μην πλησιάσει την συζυγική εστία και να μην πλησιάζει την πρεσβυτέρα πιο κοντά από τα 150μ.

Η πρεσβυτέρα από το προηγούμενο Σάββατο ζήτησε από το Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο να μην ασκηθεί δίωξη σε βάρος του ιερέα συζύγου, παρά το γεγονός ότι το επεισόδιο της λεκτικής βίας, των εντάσεων, των φωνών και της χειροδικίας είχαν σημειωθεί και κατά το παρελθόν.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα συνταχθεί το πρακτικό της ποινικής διαμεσολάβησης και στις 4 Ιουλίου, θα επιστρέψει το ζευγάρι (παπάς και παπαδιά) στο δικαστήριο, έχοντας πια ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαμεσολάβασης, να τεθεί στο αρχείο η ποινική δίωξη του ιερέα.

