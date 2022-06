Σέρρες

Αράχνη “μαύρη χήρα” τσίμπησε αγρότη - Αγώνας δρόμου για το αντίδοτο

Κινδύνεψε η ζωή ενός αγρότη από τσίμπημα αράχνης, γνωστή ως "μαύρη χήρα".

Ο αγρότης από τη Βισαλτία, νοσηλεύεται, στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπως αποκάλυψε ο διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής Θεόφιλος Καλλινικίδης.

O αγρότης έφτασε το Σάββατο στο Νοσοκομείο των Σερρών με πόνους σε όλο του το σώμα. Οι γιατροί αμέσως αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για κάτι ασυνήθιστο και αμέσως κάλεσαν τον διευθυντή της κλινικής Θεόφιλο Καλλινικίδη, ο οποίος έφτασε εσπευσμένα και έκανε τη διάγνωση, καθώς στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει άλλα τρία παρόμοια περιστατικά. Όπως διαπιστώθηκε το τσίμπημα ήταν στο μηρό.

Αμέσως ξεκίνησε ένας μαραθώνιος για να παραγγείλουν το αντίδοτο, και να φτάσει αυτό από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες με τον αέρα και τη δυνατή βροχή του Σαββάτου σε όλο το νομό. Τελικά το αντίδοτο έφτασε στην ώρα του και χορηγήθηκε στον ασθενή, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σε καλή κατάσταση.

Τι είναι η αράχνη «μαύρη χήρα»

Η «μαύρη Χήρα» πάντως είναι ένα είδος αράχνης που υπάρχει στην Ελλάδα και στις Σέρρες και απαιτείται προσοχή κυρίως από όσους είναι εκτεθειμένοι στη φύση. Ανήκει στο γένος Latrodectus. Το όνομά της αναφέρεται στην τάση των θηλυκών σε ορισμένα είδη να καταβροχθίζουν το αρσενικό μετά το ζευγάρωμα. Tο δηλητήριο της μαύρης χήρας αποτελείται από νευροτοξίνες και, σε εξασθενημένους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει παράλυση ή ακόμα και τον θάνατο.

