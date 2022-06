Μαγνησία

Διπλό Φονικό στη Μακρινίτσα: Η ποινή που επιβλήθηκε στον 34χρονο

Ποια ποινή του επέβαλε το δικαστήριο και τι ανέφερε ο δράστης.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ποινή δις ισόβια για την δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του και του αδερφού της τον Απρίλιο του 2021 στη Μακρυνίτσα Πηλίου, επέβαλλε στον 34χρονο κατηγορούμενο το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό.

O 34χρονος, που ήτνα προαωρινά κρατου΄μενος, κρίθηκε ένοχος για τις δύο ανθρωποκτονίες σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι γονείς των δυο παιδιών, συγγενείς και φίλοι που βρίσκονταν στην αίθουσα ξέσπασαν σε χειροκροτήματα με το άκουσμα της απόφασης.

Η δικηγόρος, Ανθούλα Ανάσογλου ανέφερε: «Το θέατρο που έγινε μετά τη σύλληψη του άγγιζε το θέατρο του παραλόγου. Το δικαστήριο δεν πείστηκε ότι δεν είχε καταλογισμό. Δεν πείστηκε γιατί θυμόταν τα πάντα εκτός από το σημείο του μακελειού. Φυσικά δεν έπεισαν κανένα αυτά που είπε».

Κατά την απολογία του ο 34χρονος ανέφερε ότι δεν τον άφηναν να δει το παιδί του, του είπαν ότι θα τον κλείσουν σε ψυχιατρείο και θα καλέσουν την αστυνομία.

Συγκεκριμένα ειπε: «Δεν θυμάμαι να έβγαλα μαχαίρι, δεν θυμάμαι να έπραξα αυτά για τα οποία κατηγορούμαι. Νιώθω θλίψη».

Την επιμέλεια του παιδιού της οικογένειας έχουν αναλάβει πλέον ο παππούς και γιαγιά του. «Είναι θλιβερό ότι αυτό το παιδάκι πηγαίνει στο μνήμα της μητέρας του, χαιδευει τη φωτογραφία της, τους μιλάει, φιλάει τη φωτογραφία της μητέρας και ρωτάει πότε θα σε δω. Γι' αυτή την ερώτηση δεν έχουμε απάντηση», δήλωσε η δικηγόρος.

Στον 34χρονο επιβλήθηκαν ακόμα 6 χρόνια και 6 μήνες φυλάκισης για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης καθώς χτύπησε την πεθερά του, καθώς και για τα αδικήματα της παράνομης οπλοφορίας -οπλοχρησίας και της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης κατά συρροή.

