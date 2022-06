Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: αυτός είναι ο 27χρονος που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

Ποιος είναι ο άνδρας που κατηγορείται για τον βιασμό 16χρονης.

Το φως της δημοσιότητας είδαν τα στιχεία του 27χρονου που κατηγορείται για τον βιασμό μιας 16χρονης, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Ο 27χρονος άνδρας από τη Θεσσαλονίκη που του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό ανηλίκου είναι τράπερ, του οποίου τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 27χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό ανηλίκου, η οποία φέρεται να τελέστηκε την 07-06-2022 στο 12ο χλμ Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά (Σχετ. το από 08-06-2022 δελτίο τύπου της Υπηρεσία μας).

Πρόκειται για τον ΔΗΜΟΥ Πέτρο του Χρήστου, γεν. το 1995 στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με την σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τελέστηκαν.

