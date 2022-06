Βοιωτία

Βοιωτία: βρέθηκε νεκρός στο φράγμα Μαυρογείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση ενός άνδρα από δυνάμεις της Αστυνομίας και πυροσβέστες.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας, στο Φράγμα Μαυρογείας στον Ορχομενό Βοιωτίας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στην επιχείρηση αναζήτησης του άνδρα, που κατέληξε με τον εντοπισμό της σορού του, συμμετείχαν, παράλληλα με τους αστυνομικούς, πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιβαδειάς.

Το έργο τους συνέδραμαν πυροσβέστες από την 7η ΕΜΑΚ με 2 διασωστικές λέμβους.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας, στο Φράγμα Μαυρογείας στον Ορχομενό Βοιωτίας.

????Επιχείρησαν 14 #πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιβαδειάς και την 7η ΕΜΑΚ με 2 διασωστικές λέμβους, ως συνδρομή στην ΕΛΑΣ. pic.twitter.com/ugx7LXVP0m

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2022

Πρόκειται για έναν 82χρονο, ο οποίος έπεσε στον Κηφισό ποταμό, στην θέση Καλάμι Λιβαδειάς.

Οι πρώτες έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα απέβησαν άκαρπες και έτσι κλήθηκε η ΕΜΑΚ.

Οι πληροφορίες του tvstar.gr λένε πως ο άτυχος άνδρας είχε πάει για ψάρεμα. Μαλιστα συνήθιζε να κανει και μπάνιο στο ποτάμι.

Οι διασώστες της 7ης ΕΜΑΚ μπήκαν στο ποτάμι με την βάρκα τους και εντόπισαν τον ηλικιωμένο άνδρα μέσα στο νερό, 30 μέτρα από το σημείο που είχε αφήσει το καλάμι με το οποίο ψάρευε.

Επί τόπου βρίσκονταν και τα παιδιά του 82χρονου, που δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως ο πατέρας τους έχασε την ζωή του με αυτό τον τρόπο.





Ειδήσεις σήμερα:

Fuel Pass 2: τι προβλέπει η τροπολογία για τα καύσιμα

Power Pass: ποιοι πρέπει να κάνουν νέα αίτηση

Μεσογειακοί Αγώνες - Πρεβολαράκη: Χρυσό μετάλλιο στην πάλη