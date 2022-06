Χανιά

Πανελλήνιες 2022: Η πολύτεκνη μητέρα που πέρασε στο Πολυτεχνείο μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι είπε η Ξένια Καγκελίδου για την επιμονή της και για την επίτευξη του στόχου της και τι αποκάλυψε για τον σύζυγο της, με τον οποίο δίνουν λαμπρό παράδειγμα στα παιδιά τους.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη η Ξένια Καγκελίδου, η πολύτεκνη μητέρα 4 παιδιών, που συμμετείχε στις Πανελλήνιες και κατόρθωσε να περάσει στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, μάλιστα σχεδόν χωρίς φροντιστήριο.

Αφού είχε πετύχει την δημιουργία μιας πολυμελούς οικογένειας, παρά την απαιτητική καθημερινότητά της, δεν σταμάτησε να ονειρεύεται και να διαβάζει συστηματικά, αποδεικνύοντας ότι όλα μπορεί να συμβούν.

Η Ξένια Καγκελίδου, που φοίτησε στο Εσπερινό ΕΠΑΛ του Πλατανιά, στα Χανιά, στις Πανελλήνιες έγραψε:

18,9 στα Μαθηματικά,

16,9 στην Χημεία,

16,4 στην Έκθεση και

14,7 στα Δίκτυα.

Όπως λέει η ίδια, οι καθηγητές της στο ΕΠΑΛ είναι εκείνοι που την βοήθησαν να πετύχει τον στόχο της, ενώ όπως αποκάλυψε στον Γιώργο Παπαδάκη, «μετά τα Χριστούγεννα, επειδή είδα ότι δεν μου φτάνει το σχολείο, έκανα μία ώρα την εβδομάδα Μαθηματικά, με τον καθηγητή του γιού μου».

Μάλιστα, σημείωσε πως ο σύζυγος της, που δεν είχε τελειώσει το Λύκειο, επίσης πηγαίνει στο Εσπερινό ΕΠΑΛ του Πλατανιά και την επόμενη σχολική χρονιά θα παρακολουθήσει τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου, όπως και ο γιός της οικογένειας, που ετοιμάζεται για τις Πανελλήνιες, το καλοκαίρι του 2023.

