Λαμία: Τρακτέρ παρέσυρε και καταπλάκωσε 50χρονο (εικόνες)

Η "μοιραία" τούμπα που στοίχισε τη ζωή στον άνδρα, πατέρα ενός μικρού παιδιού.

Τραγωδία σημειώθηκε στον Σταυρό Λαμίας, με τον θάνατο 50χρονου που τον καταπλάκωσε τρακτέρ.

Πιο συγκεκριμένα ο 50χρονος οικογενειάρχης, πήγε το μεσημέρι της Τετάρτης στο κτήμα που έχει στην περιοχή του Σταυρού για ψεκάσει με το τρακτέρ τις ελιές.

Όταν άρχισε να βραδιάζει οι δικοί του άνθρωποι ανησύχησαν που δεν επέστρεψε και άρχισαν να τον αναζητούν.

Τελικά όταν έφτασαν στο κτήμα οι φόβοι τους επιβεβαιώθηκαν, αφού βρήκαν τον 50χρονο νεκρό δίπλα στο τρακτέρ του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρακτέρ για αδιευκρίνιστο λόγο, έφυγε στην κατηφόρα, τούμπαρε και στάθηκε πάλι όρθιο με την πτώση αυτή να είναι μοιραία για τον 50χρονο.

Στη σημείο βρέθηκε η αστυνομία, η Πυροσβεστική και διασώστες του ΕΚΑΒ, όμως δεν μπόρεσαν να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον άτυχο άνδρα που είναι και πατέρας ενός μικρού παιδιού.

Οι δικοί του άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε από τη μια στιγμή στην άλλη, ενώ και όλη η τοπική κοινωνία στο Σταυρό έχει βυθιστεί στο πένθος μιας και ήταν ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο.

