Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε αστυνομικούς με πυροτεχνήματα και πέτρες (εικόνες)

Ένταση και επεισόδια μετά τα μεσάνυχτα στην πλατεία Καλλιθέας.



Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στη μία μετά τα μεσάνυχτα στην πλατεία Καλλιθέας, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, όπου από το βράδυ είχαν συγκεντρωθεί νεαρά άτομα, τα οποία, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, πραγματοποιούσαν υπαίθριο μουσικό πάρτι.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, που δέχθηκαν επίθεση από τους συμμετέχοντες στο πάρτι με πέτρες και πυροτεχνήματα. Οι αστυνομικοί απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου - λάμψης και δακρυγόνα για να τους απωθήσουν.

Έγιναν έξι προσαγωγές υπόπτων, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε κάτι επιβαρυντικό εις βάρος τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία από τα επεισόδια προκλήθηκαν φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

