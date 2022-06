Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης με αναστολή στην 60χρονη με τα 16 σκυλιά σε βρόμικο διαμέρισμα

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για παράλειψη τήρησης κανόνων ευζωίας καθώς για παράβαση υγειονομικού κανονισμού

Σε ποινή φυλάκισης 21 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης η 60χρονη που συνελήφθη στα μέσα Ιουνίου μετά από έρευνα στο σπίτι της στην Τούμπα, στο οποίο βρέθηκαν 16 σκυλιά που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για παράλειψη τήρησης κανόνων ευζωίας καθώς για παράβαση υγειονομικού κανονισμού, ενώ την απάλλαξε - λόγω αμφιβολιών - για την κατηγορία της εκτροφής και φύλαξης ζώων συντροφιάς με εμπορική μορφή και παράβαση υγειονομικού κανονισμού.

Μάρτυρες, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός που μετέβη στο διαμέρισμα καθώς και γείτονες, κατέθεσαν πως στο σπίτι επικρατούσαν άθλιες συνθήκες και ότι τα σκυλιά ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες, ενώ πολλά απο αυτά ήταν μέσα σε πολύ μικρά κλουβιά.

«Θέλω μόνο να γυρίσουν τα παιδιά μου στο σπίτι»

Η ίδια στην απολογία της αρνήθηκε την κατηγορία της εκτροφής των ζώων με σκοπό την πώληση. Ισχυρίστηκε πως αποτελούν τη μεγάλη της αγάπη και ότι μαζί με φίλους και τον γιο της τα εκπαιδεύουν και επιβλέπουν την αναπαραγωγή τους, έτσι ώστε να συμμετέχουν σε εκθέσεις.

«Ντρέπομαι που είμαι 60 ετών και βρίσκομαι ενώπιόν σας. Τα σκυλιά είναι η αδυναμία και το χόμπι μου και αγαπώ να τα φροντίζω», είπε στην απολογία της.

Αναφερόμενη στις κακές συνθήκες που βρέθηκαν τα ζώα, παραδέχθηκε πως πράγματι ήταν η χειρότερη στιγμή που θα μπορούσαν να κάνουν έλεγχο καθώς, όπως είπε, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει επιδεινώθηκε. Μάλιστα απέδωσε την καταγγελία σε αντιδικία με άλλον ένοικο της πολυκατοικίας.

«Σπάνια αυτά τα ζώα βρίσκονται στον ίδιο χώρο, πάντα φροντίζω ένα-δύο σκυλιά να φεύγουν για ένα διάστημα για να εκτονώνονται και να μπορέσουμε να τους κάνουμε πρωταθλητές. Έχω και το πρόβλημα υγείας. Αυτό αν μπορείτε να το δεχτείτε ως μορφή μεταμέλειας γιατί δεν τα εγκατέλειψα, ζούσα μαζί τους», υποστήριξε.

«Είμαι πρόθυμη να δεχτώ την οποία επιτήρηση αρκεί να γυρίσουν τα παιδιά μου στο σπίτι», είπε κλαίγοντας στο τέλος της απολογίας της.

Σημειώνεται ότι αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το αν η 60χρονη θα κρατήσει τα σκυλιά ή θα παραμείνουν σε αρμόδιες δομές του δήμου.

