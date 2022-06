Ηράκλειο

Ηράκλειο: Φωτιά σε δασική έκταση – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσαν 11 επανδρωμένα οχήματα, 45 Πυροσβέστες αλλά και ένα υδροφόρο της Περιφέρειας



Μια ακόμα φωτιά έλαβε χώρα στο Ηράκλειο και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Γέννα του Δήμου Γόρτυνας.

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε συναγερμός ενώ στο σημείο έσπευσαν 11 επανδρωμένα οχήματα, 45 Πυροσβέστες αλλά και ένα υδροφόρο της Περιφέρειας συνέδραμαν στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Στην κατάσβεση παράλληλα πήραν μέρος δύο πεζοπόρα τμήματα και υδροφόρα του Δήμου Γόρτυνας.

Η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση και όπως όλα δείχνουν δεν θα αργήσει να εξουδετερωθεί.

