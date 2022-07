Δωδεκανήσα

Ρόδος: χωρίς κλιματισμό το νοσοκομείο, εν μέσω καύσωνα

Τραγική ειναι η κατάσταση που βιώνουν ασθενείς, συνοδοί και οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο. Ανεμιστήρες έχουν τεθεί σε λειτουργία στην Εντατική.

Σοβαρότερο απ’ ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί φαίνεται ότι είναι το πρόβλημα της μη λειτουργίας του κλιματισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Όσο οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, η κατάσταση στο Νοσοκομείο γίνεται όλο και πιο δύσκολη και καταβάλλονται προσπάθειες σε νευραλγικά τμήματα και κλινικές να δοθούν προσωρινές λύσεις, αφού η αποκατάσταση της βλάβης του κλιματισμού φαίνεται να είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου έχουν «επιστρατευθεί» ανεμιστήρες.

«Κάτω από αντίξοες συνθήκες χωρίς κλιματισμό και με ανεμιστήρες το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου μας επιτελεί το έργο του με άκρως ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σήμερα παίρνουν εξιτήριο δύο νέοι άνθρωποι 32 και 43 ετών που νοσηλευόντουσαν με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και βαρύ ισχαιμικό εγκεφαλικό αντίστοιχα, με πλήρη συνείδηση και κινητικότητα», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής της ΜΕΘ, κ. Βασίλης Κινούς, ο οποίος σημείωσε ότι ιδιώτες, έχουν ενδιαφερθεί να συνδράμουν προκειμένου να βρεθεί λύση για τη λειτουργία ενός συστήματος κλιματισμού στη ΜΕΘ και ήδη επικοινώνησαν με το τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όπως ανέφερε ο κ. Κινούς, το πρόβλημα του κεντρικού κλιματισμού του ΓΝΡ είναι περίπλοκο και θα πρέπει πιθανότατα να αντικατασταθούν όλες οι παλιές ψυκτικές μηχανές, έργο για το οποίο απαιτούνται έως 4 ή και 5 εκατομμύρια ευρώ.

Και δεν είναι μόνο η ΜΕΘ όπου η λειτουργία κλιματισμού είναι απαραίτητη, στο χώρο του αξονικού τομογράφου, όπου πρέπει να επικρατούν χαμηλότερες θερμοκρασίες, εφαρμόζονται διάφορες πατέντες, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Στο μεταξύ το τελευταίο διάστημα, αυξήθηκε η συχνότητα εισαγωγής περιστατικών στη ΜΕΘ. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για άτομα που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά.

«Όντως έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές στη ΜΕΘ τον τελευταίο καιρό. Σε ένα ποσοστό γύρω στο 90% χρειάζεται να νοσηλευτούν νέα παιδιά που τραυματίζονται σε τροχαία ατυχήματα, τα οποία έχουν αυξηθεί πολύ έπειτα από την άρση των περιοριστικών μέτρων που είχαν εφαρμοστεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Αυτό το διαπιστώσαμε αμέσως μετά. Οι περισσότεροι τραυματίες καταφθάνουν στο νοσοκομείο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αρκετοί χρειάζεται να νοσηλευτούν στη ΜΕΘ για αρκετό χρονικό διάστημα. Η μη λειτουργία του κλιματισμού στη ΜΕΘ ή η ανεπαρκής λειτουργία του, δυσχεραίνει πολύ τα πράγματα. Υπάρχουν όμως ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες μας οι οποίοι προσφέρθηκαν να δώσουν λύσεις και βρίσκονται σε επικοινωνία με το τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου», είπε ο κ. Κινούς, σημειώνοντας για μία ακόμη φορά το μείζον πρόβλημα της έλλειψης ιατρών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και την ανάγκη στελέχωσής της με τον απαιτούμενο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών έτσι ώστε να μη κλείσει μελλοντικά όταν συνταξιοδοτηθούν κάποιοι από τους εναπομείναντες ιατρούς.

«Έχουμε βοηθήσει πολλούς ανθρώπους και δη πολλούς νέους. Η Ρόδος έχει ανάγκη από τη λειτουργία μίας ΜΕΘ, ας φροντίσουμε να μη φτάσουμε στο σημείο να κλείσει», είπε ο κ. Κινούς και πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει πότε θα έρθει στο Νοσοκομείο ο νέος διοικητής κ. Σταύρος Τσαντής, και ότι η πρόσληψή του δεν αναρτήθηκε στην Διαύγεια.

