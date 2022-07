Ηράκλειο

Κρήτη: Στην εντατική ανήλικη - Βρέθηκε πεσμένη στον δρόμο

Η 17χρονη βρέθηκε πεσμένη στο οδόστρωμα δίπλα στο ποδήλατό της. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.



Μία ανήλικη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην Εντατική μετά από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χθες στις 11.30 το βράδυ όταν η 17χρονη που κινούνταν με το ποδήλατό της σε δρόμο των Χανίων έχασε τον έλεγχο του οχήματός της με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας της και να ανατραπεί.

Η ίδια έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και την μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.

Οι γιατροί εκεί αφού την σταθεροποίησαν έκριναν την άμεση μεταφορά της στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου και εισήχθη τα ξημερώματα στην Εντατική.

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

