Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι εμπλέκονται στην επίθεση κατά μεταναστών σε δομή φιλοξενίας

Οι ανήλικοι μαζί με άλλα άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και ξύλα στους νεαρούς αλλοδαπούς. Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία.

Τρεις ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για εμπλοκή στην επίθεση που σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο σε βάρος νεαρών ασυνόδευτων μεταναστών που διαμένουν σε δομή φιλοξενίας της Κοινωνικής Οργάνωσης ΑΡΣΙΣ, στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ελληνικής καταγωγής δράστες, ηλικίας 15, 16 και 17 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Θερμαϊκού, κατά περίπτωση, για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράβαση της αντιρατσιστικής νομοθεσίας και περί όπλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, από κοινού με άλλα άτομα, επιτέθηκαν αρχικά με πέτρες και ξύλα σε έξι νεαρούς αλλοδαπούς (16 έως 18 ετών), τραυματίζοντας δύο εξ αυτών, ενώ επιπλέον αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο. Ακολούθως, κινήθηκαν προς τη δομή φιλοξενίας, όπου στο μεταξύ προσέτρεξαν οι παθόντες, πετώντας, με τη συνδρομή άλλων ατόμων, αντικείμενα και φωνάζοντας εναντίον τους υβριστικά συνθήματα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

