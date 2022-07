Βοιωτία

Βοιωτία: Φωτιά στην Ασωπία - Ρίψεις νερού και από αέρος

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη πυρκαγιά στην Ασωπία της Βοιωτίας κοντά στα Οινόφυτα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία έχει μεγάλο μέτωπο και ήδη στη μάχη έχουν πέσει 15 πυροσβεστικά οχήματα με 30 πυροσβέστες ενώ επιχειρούν ένα ελικόπτερο και πυροσβεστικά αεροσκάφη. Από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποστέλλονται υδροφόρες και μηχανήματα.

Σύμφωνα με το διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών στη Βοιωτία τον, Σίμο Αποστόλου «η φωτιά είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή και καίγεται δασική έκταση. Στην περιοχή υπάρχει ισχυρός άνεμος γύρω στα 5 μποφόρ πράγμα το οποίο κάνει τις κινήσεις των πυροσβεστών δύσκολες».

Ήδη έχουν κληθεί και φτάνουν στη φωτιά δυνάμεις από τη Στερεά Ελλάδα αλλά και από την Αττική .

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που ερευνά τον τρόπο που ξεκίνησε η φωτιά εξετάζεται το ενδεχόμενο οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια .

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ασωπία Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2022

Παράλληλα, συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική και για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πανόραμα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, στην Εύβοια. Η φωτιά καίει δασική έκταση και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές.

Έρχονται επικίνδυνες «πυρομετεωρολογικές» συνθήκες

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο χτυπά «καμπανάκι» για 14 περιοχές της Ελλάδας, ανάμεσά τους και η Αττική, τονίζοντας πως έχουμε μπροστά μας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο Σαββατοκύριακο για φωτιές, με την κορύφωση των δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών να λαμβάνει χώρα την Κυριακή (3/7).

Μάλιστα οι ειδικοί του Meteo καλούν τους πολίτες να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, καθώς θα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Δείτε ΕΔΩ τους αναλυτικούς χάρτες του meteo με τις 14 περιοχές που κινδυνεύουν με φωτιά.

