Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να σταματήσει τους ληστές και εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό τους (βίντεο)

Το απίστευτο περιστατικό ληστείας σημειώθηκε σε βιοτεχνία επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, το μεσημέρι της Παρασκευής, στην περιοχή της Νέας Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη



Απίστευτη τροπή πήρε η επιχείρηση ληστείας στην Νέα Ευκαρπία της Θεσσαλονίκης αφού ο ιδιοκτήτης στην προσπάθεια του να σταματήσει τον δράστη εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο των ληστών.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε βιοτεχνία επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, το μεσημέρι της Παρασκευής, στην περιοχή της Νέας Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης πραγματοποιούσε χρηματική συναλλαγή με έναν πελάτη. Το θύμα αντιλήφθηκε πως ένας άνδρας έπαιρνε χρήματα από το ταμείο και προσπάθησε να τον σταματήσει.

Τότε ο πελάτης που αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, προσπάθησε να σταματήσει τον δράστη. Του έβαλε τρικλοποδια με συνέπεια να πέσει στο πάτωμα με τα χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από την επιχείρηση περίμενε ο συνεργός με το αυτοκίνητό του. Ο δράστης βγήκε από τη βιοτεχνία και επιβιβάστηκε σε αυτό.

Ο 33χρονος ιδιοκτήτης έτρεξε να προλάβει το αυτοκίνητο και στη προσπάθειά του να σταματήσει τους δράστες, εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα.

Στην περιοχή του εργοστασίου “ΤΙΤΑΝ“, ο 33χρονος άνδρας κατάφερε να “δραπετεύσει” από τα χέρια των δραστών και να επιστρέψει στην επιχείρησή του.

Από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

«Ήταν πίσω στην αποθήκη να πάρουν υλικά. Τον είδε να παίρνει χρήματα από το ταμείο. Ο πελάτης του έβαλε τρικλοποδιά και χτύπησε και στο κεφάλι. Πήραν μαζί τους τον γιό μου. Τον επέστρεψε πίσω ένας με μηχανάκι. Είναι τρομερό αυτό που έγινε», αναφέρει σε δηλώσεις του και σε κατάσταση σοκ ο πατέρας του θύματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρει τραύμα από δάγκωμα στο χέρι.

Ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει περίπου 500 ευρώ.

Πηγή: Thestival.gr

