Ηράκλειο

Κρήτη: Τραυματίστηκε με αλυσοπρίονο στα γεννητικά όργανα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας δίνει μάχη για τη ζωή του



Συναγερμός σήμανε στο ΠΑΓΝΗ μετά από μεταφορά άνδρα περίπου 30 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά με αλυσοπρίονο στα γεννητικά του όργανα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος υπέστη ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων και όλη η ομάδα των Ουρολόγων αλλά και γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων του Νοσοκομείου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου η ζωή του διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά και να αποκαταστήσουν τις βλάβες που προκλήθηκαν από το σοβαρό τραυματισμό του.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο των Αθηνών.

πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Λέων: Η Πισπιρίγκου ζήτησε να γίνει τεχνικός σύμβουλος της! (βίντεο)

Καισαριανή: Ανήλικοι έπεσαν θύματα ένοπλης ληστείας μέσα σε σχολείο

Viral βίντεο: Οι γιαγιάδες από την Κρήτη... ξαναχτυπούν με “Μελιτζάνα από Αλάνα”