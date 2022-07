Ρεθύμνου

Μάλια: Επιμένει ότι δεν την βίασε ο πατέρας της, αλλά φοβάται ότι είναι έγκυος

Μάλιστα, παραμένει στην Κρήτη και συνομιλεί καθημερινά μαζί του, καθώς ο 70χρονος πατέρας της έχει προφυλακιστεί για τον βιασμό της στα Μάλια.





Την αθωότητα του πατέρα της συνεχίζει να υποστηρίζει η 33χρονη Βρετανίδα, Τάμι Φορσάιθ, η οποία παραμένει στην Κρήτη μέχρι να ξεκαθαριστεί η υπόθεση βιασμού της.

Ο 70χρονος πατέρας της έχει ήδη προφυλακιστεί για τον βιασμό της κόρης του, στα Μάλια.

Η 33χρονη μίλησε αποκλειστικά στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, προκειμένου, όπως η ίδια αναφέρει, να αναδείξει την υπόθεση του πατέρα της, ο οποίος βρίσκεται, σύμφωνα με την ίδια, «άδικα» προφυλακισμένος στις φυλακές της Τρίπολης.

Η Τάμι Φόρσαϊθ, μητέρα τεσσάρων παιδιών, επιμένει πεισματικά ότι δεν τη βίασε ο πατέρας της στα Μάλια και ότι ο πραγματικός βιαστής της συνεχίζει να είναι ελεύθερος.

Στο άρθρο επισημαίνεται ακόμη ότι, όπως ανέφερε η ίδια η 33χρονη, πιθανώς να έχει μείνει έγκυος από το βιαστή της…

Η 33χρονη αποκάλυψε ότι παραμένει στην Κρήτη, όπου μιλά σε καθημερινή βάση στο τηλέφωνο με τον πατέρα της.

Κλαίγοντας, μάλιστα, ανέφερε: «Καταφέρνω να του μιλάω μόνο για λίγα λεπτά. Βρίσκεται σε τρομερή ψυχολογική κατάσταση και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί έχει συμβεί όλο αυτό, καθώς ο ίδιος δεν έχει κάνει τίποτα κακό.

»Ο πατέρας μου υποφέρει από διαβήτη, ενώ αντιμετωπίζει και μια σειρά από άλλα ιατρικά ζητήματα. Δεν τρέφεται σωστά εδώ και πέντε ημέρες και βρίσκεται πολύ κοντά στο να καταρρεύσει. Πραγματικά ανησυχώ ότι όλο αυτό μπορεί να τον σκοτώσει».

«Υποφέρω από στρες και άγχος το οποίο γίνεται όλο και χειρότερο, καθώς αισθάνομαι κάπως άρρωστη κι έχω καθυστέρηση. Είμαι 60% σίγουρη ότι είμαι έγκυος», ανέφερε ακόμη η Φορσάιθ, η οποία πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να επισκεφθεί μια ιατρική κλινική για να κάνει εξετάσεις, ωστόσο, επειδή υποφέρει από ισχυρές κρίσεις πανικού, χρειάζεται κάποιον να τη συνοδέψει.

Όπως είπε, είναι μόνη της στην Κρήτη και δεν έχει κανένα να τη βοηθήσει.

Αναφορικά με το τεστ dna που περιμένει, δήλωσε ότι δεν έχει λάβει κάποια ενημέρωση σχετικά με το πότε θα βγουν τα αποτελέσματα. «Οι ελληνικές Αρχές απλά δείχνουν να μην νοιάζονται», είπε η 33χρονη.,

πηγή: Mail Online, Daily Mail

