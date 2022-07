Τρίκαλα

Τρίκαλα: Δέντρο καταπλάκωσε άνδρα

Ο άνδρας εκτελούσε εργασίες κοπής του.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Πρόδρομο.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες, πλάτανος κατέρρευσε και καταπλάκωσε 48χρονο και ενώ αυτός εκτελούσε εργασίες κοπής του.

Ο άτυχος άντρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

