Βόλος: Παρέμβαση Εισαγγελέα για τον θάνατο της 14χρονης

Προβληματισμό προκαλούν οι εκδορές στο πρόσωπο και στον λαιμό της κοπέλας

Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για τις συνθήκες τραυματισμού της 14χρονης Ελένης από τον Βόλο που έφυγε από τη ζωή έπειτα από έξι μήνες σε κώμα.

Η 14χρονη κοπέλα στις 4 Ιανουαρίου τραυματίστηκε στο μπάνιο του σπιτιού της. Έπεσε στην μπανιέρα και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι με τους συγγενείς της να δηλώνουν πως το παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία. Την Πέμπτη άφησε την τελευταία της πνοή, στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Οι συγγενείς μιλούσαν από την πρώτη στιγμή για ηλεκτροπληξία ενώ οι γιατροί έκαναν λόγο για εισρόφηση. Στις 4 Ιανουαρίου του 2022 όταν το κορίτσι έπεσε στην μπανιέρα, χτύπησε και έχασε τις αισθήσεις της, ενώ οι συγγενείς δεν κάλεσαν το ΕΚΑΒ και μετέφεραν το παιδί στο Νοσοκομείο οι ίδιοι.

Ενημέρωσαν τους γιατρούς ότι το παιδί έπαθε ηλεκτροπληξία από τον θερμοσίφωνα που ήταν αναμμένος την ώρα που έκανε μπάνιο, έχασε την ισορροπία της και χτύπησε στο κεφάλι.

Η 14χρονη σύμφωνα με πληροφορίες έφερε εκδορές στο πρόσωπο και στον λαιμό, οι οποίες είναι ακόμα άγνωστο πώς προκλήθηκαν.

