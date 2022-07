Ηράκλειο

Ηράκλειο: Ο έλεγχος αποκάλυψε κεταμίνη, κοκαΐνη και χάπια έκσταση

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Δύο Γερμανούς συνέλαβαν το απόγευμα της Παρασκευής, άνδρες του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου/ ομάδα ΔΙΑΣ, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών.

Ο 28χρονος και ο 29χρονος, βρίσκονταν στην περιοχή της Χερσονήσου, όταν… έπεσαν σε έλεγχο των αστυνομικών.

Μετά από σωματική έρευνα στην κατοχή τους βρέθηκαν 4 γραμμάρια κοκαΐνης, 1,2 γραμμάρια κεταμίνης και 12 χάπια έκσταση.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Συνελήφθησαν χθες (01.07.2022) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Ηρακλείου και του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου δύο αλλοδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, χθες (01.07.2022) το απόγευμα, αστυνομικοί των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποίησαν έλεγχο στους αλλοδαπούς κατά τη διάρκεια του όποιου βρήκαν και κατάσχεσαν μικροποσότητα κοκαΐνης, ναρκωτικά δισκία και μικροποσότητα κεταμίνης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

