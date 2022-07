Χανιά

Κρήτη: 46χρονος πέθανε μόλις γύρισε από τη δουλειά

Μπροστά στα μάτια της συζύγου του κατέρρευσε ο 46χρονος άνδρας.

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας άνδρας λίγο αφού επέστρεψε από τη δουλειά στο σπίτι του.

Ο 46χρονος γύρισε από τη δουλειά στο σπίτι του, στο Ακρωτήρι Χανίων, το απόγευμα της Παρασκευής, λέγοντας στη γυναίκα του πως δεν αισθάνεται καλά. Αμέσως μετά κατέρρευσε.

Η σύζυγος ειδοποίησε το ασθενοφόρο, οι διασώστες του οποίου μετέφεραν τον άτυχο άνδρα αλβανικής καταγωγής στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η νεκροψία - νεκροτομή αναμένεται να αποσαφηνίσει τα αίτια που προκάλεσαν το μοιραίο στον 46χρονο άνδρα

Πηγή: cretapost.gr

