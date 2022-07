Τρίκαλα

Τρίκαλα: Δυνατό μπουρίνι ξερίζωσε δέντρα και προκάλεσε ζημιές (εικόνες)

Στο δρόμο για τα Τρίκαλα έπεσε πλάτανος και διέκοψε την κυκλοφορία



Το μπουρίνι που πέρασε από τα Τρίκαλα ξερίζωσε δέντρα μέσα στην πόλη αλλά και στα περίχωρά της, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών με δυνατούς ανέμους και ισχυρή καταιγίδα.

Πολλά από τα δέντρα που ξεριζώθηκαν στα Τρίκαλα προκάλεσαν ζημιές. Στο Βαλομάνδρι του δήμου Πύλης έσπασε ένας μεγάλος πλάτανος στην είσοδο του χωριού και έπεσε πάνω σε δημοτικό οίκημα προκαλώντας ζημιές.

Παράλληλα, στο δρόμο για τα Τρίκαλα έπεσε ένας άλλος πλάτανος και διέκοψε την κυκλοφορία ενώ μέσα στο χωριό έπεσε μια λεύκα σε ένα οικόπεδο και προκάλεσε ζημιές στην περίφραξή του.

Λόγω των πολλών πτώσεων δέντρων, έγιναν και πολλές κλήσεις στην πυροσβεστική, με τους άνδρες του Σώματος να σπεύδουν στα σημεία για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και όποια άλλη συμφόρηση μπορεί να είχε προκληθεί.

