Κυκλάδες

Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στην Σαντορίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Θρίλερ" με σορό γυναίκας που εντοπίστηκε στην Σαντορίνη.

Νεκρή εντοπίστηκε ηλικιωμένη στην Σαντορίνη.

Η σορός της άτυχης γυναίκας βρέθηκε σε αγροτική περιοχή στην Φοινικιάν Οίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα ως συνδρομή της ΕΛΑΣ.

Χωρίς αισθήσεις #εντοπίστηκε ηλικιωμένη σε αγροτική περιοχή στην Φοινικία Οίας, στη Σαντορίνη και παρελήφθη από ασθενοφόρο. Επιχείρησαν 2 #πυροσβέστες με 1 όχημα ως συνδρομή της ΕΛΑΣ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 2, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Η επιστολή στην Πισπιρίγκου και η... "ομολογία" της (βίντεο)

Θέμης Αδαμαντίδης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Κορονοϊός – Βασιλακόπουλος: Εμβόλιο για να συνεχίσουμε τις διακοπές μας