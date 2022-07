Ξάνθη

Ξάνθη: Ένοπλη ληστεία σε μίνι μάρκετ

Οι ληστές απείλησαν με όπλο υπάλληλο του μίνι μάρκετ και άδειασαν το ταμείο.



Μια ακόμη ένοπλη ληστεία αυτή τη φορά σε μίνι μάρκετ σημειώθηκε στην Ξάνθη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Άγνωστος μέχρι στιγμής δράστης εισήλθε το βράδυ της Πέμπτης σε γνωστό μίνι μάρκετ της πόλης επί της οδού Λεωφ. Στρατού και υπό την απειλή όπλου κατάφερε να αποσπάσει χρήματα.

Ο δράστης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό το εάν είχε και συνεργό.

Ακολούθως τράπηκε σε φυγή ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία η οποία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Πρόσφατα αντίστοιχη ληστεία σημειώθηκε σε περίπτερο της Ξάνθης.

