Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Kαρέ – καρέ η ληστεία σε επιχείρηση στην Ευκαρπία (βίντεο)

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προσπάθησε να σταματήσει τους κακοποιούς και εγκλωβίστηκε στο όχημα τους για περίπου 2 χιλιόμετρα.

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δράστες της κινηματογραφικής ληστείας που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε βιοτεχνία στη Θεσσαλονίκη.

H κάμερα ασφαλείας πιάνει τον δράστη της ληστείας μόλις γίνεται αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη επιχείρησης. Ακολουθούν σκηνές πανικού.

Ο 33χρονος ιδιοκτήτης κρατάει τον ληστή και προσπαθεί να πάρει τα λεφτά που είχε αφαιρέσει. Ο πελάτης που βρισκόταν στο σημείο του βάζει τρικλοποδιά. Βγαίνουν έξω από τον χώρο και εκείνη τη στιγμή φτάνει το αυτοκίνητο του συνεργού. Προσπαθώντας να τον ακινητοποιήσει ο ιδιοκτήτης μπαίνει μαζί με τον δράστη στα πίσω καθίσματα και ο οδηγός πατά απότομα γκάζι. Ο 33χρονος εγκλωβίζεται και τελικά ξεφεύγει μετά από μία περιπετειώδη πορεία δύο χιλιομέτρων.

Οι δύο άνδρες, 41 και 45 ετών συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την ληστεία, κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν άνδρες της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στην περιοχή των Διαβατών.

Οι δύο δράστες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη στον Ανακριτή.