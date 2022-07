Ηράκλειο

Ηράκλειο: Το φλερτ μεταξύ νεαρών γυναικών έκανε άνω κάτω το αεροδρόμιο!

Χρειάστηκε η επέμβαση των ανδρών του Τμήματος Αερολιμένα προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.



Το επεισόδιο πήρε διαστάσεις και χρειάστηκε η επέμβαση των ανδρών του Τμήματος Αερολιμένα για να ηρεμήσουν τα πνεύματα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Ηρακλείου, όταν ξέσπασε καβγάς μεταξύ τριών νεαρών γυναικών. Σύμφωνα με πληροφορίες όλα ξεκίνησαν όταν ζευγάρι γυναικών από την Ολλανδία περίμενε μέσα στον συνωστισμό να ολοκληρωθεί η διαδικασία των απαιτούμενων ελέγχων ώστε να επιβιβαστούν στην πτήση τους για τον τελικό προορισμό τους.

Την ώρα της αναμονής, ωστόσο, μια επίσης νεαρή τουρίστρια από τη Γαλλία που και εκείνη περίμενε να ολοκληρωθούν οι διεκπεραιώσεις πριν από το ταξίδι της, φαίνεται πως άρχισε να φλερτάρει τη μία από τις Ολλανδέζες, η οποία ανταποκρινόταν στην προσέγγιση. Όταν η σύντροφός της αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, εξεμάνη και τα πνεύματα οξύνθηκαν πολύ γρήγορα.

Εν μέσω συνωστισμού και μέσα σε ένα τεταμένο κλίμα από τις καθυστερήσεις που σημειώνονταν στις αναχωρήσεις των πτήσεων και τις υψηλές θερμοκρασίες λόγω της απουσίας του κλιματισμού τη στιγμή εκείνη, ο καβγάς άναψε και οι τρεις γυναίκες πιάστηκαν στα χέρια...

Χρειάστηκε η επέμβαση των ανδρών του Τμήματος Αερολιμένα προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα. Εν τέλει, δόθηκαν εκατέρωθεν εξηγήσεις, και οι πρωταγωνίστριες του επεισοδίου ζήτησαν η μία στην άλλη συγγνώμη, δηλώνοντας ότι όλα ήταν προϊόν παρεξήγησης. Για την ιστορία καμία από τις πλευρές δεν υπέβαλε μήνυση στην άλλη.

